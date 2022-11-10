طاش ما طاش.. هل يعود أشهر مسلسل سعودي من جديد؟

المصدر: البيان

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تواترت في الآونة الأخيرة أخبار وتقارير عدة عن قرب عودة أشهر مسلسل سعودي إلى استديوهات التصوير بعد توقف استمر أعواما طويلة.

وذكر الناقد السعودي المعروف، رجا ساير المطيري، على حسابه الرسمي في توتير أن المسلسل الشهير "طاش" سوف يعود ليجمع نجميه ناصر القصيبي وعبد الله السدحان من جديد، وفق ما نشرته قناة الحرة.

وقال المطيري في تغريدته، التي نشرها فجر الخميس: "يجري التحضير حالياً لعودة المسلسل الشهير طاش بمشاركة نجميه ناصر القصبي وعبدالله السدحان".

وأكد أن ذلك سوف يكون "ضربة الموسم بلا جدال"، مضيفا: "لكنه في الوقت نفسه مغامرة خطرة بسبب الإرث والقيمة والرمزية الكبيرة لطاش والتي ستفتح باباً واسعاً للمقارنات.. والانتقادات".

وكان الجزء الأول من مسلسل طاش قد أبصر النور في العام 1993 ليصبح بعدها أشهر سلسلة تلفزيونية سعودية ومن أحد أبرز الأعمال الدرامية في العالم العربي.

وأخذ اسم المسلسل "طاش" من لعبة ودية تؤخذ فيها قارورة المشروب الغازي المصنوع من الزجاج فيقوم أحدهم بخضها عدة خضات ليقول لخصمه "طاش أو ما طاش" أي عند فتح القارورة هل تفور ويخرج ما فيها من مشروب خارج القارورة (طاش) أم لا (ما طاش)، فيختار الخصم أحداها فتفتح القارورة والفائز من يصح قوله، وهي لعبة حماسية قد يشترك فيها مجموعة من الأشخاص.

وكان المسلسل الذي اعتاد الناس مشاهدته خلال مواسم رمضان قد ناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

ومن الحلقات التي علقت في أذهان المشاهدين، قصة تطليق قاضٍ شرعي لامرأة لجأت إليه تشكو زوجها بسبب معاناتها من شخير زوجها أثناء نومه، ليتزوجها هو بعد أن فتن بجمالها.

وناقشت بعض الحلقات قضايا تتعلق بالمرأة، ولاسيما مشكلة منعها من قيادة السيارات، قبل سنوات من السماح به في المملكة.

وكان المسلسل قد توقف نهائيا بعد بث الجزء الثامن العشر منه في العام 2011.