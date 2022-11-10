وفاة امرأة وجنينها واثنين من أبنائها في حادث مروع بالسعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقيت امرأة حامل وجنينها واثنين من أبنائها مصرعهم إثر حادث مروري مروع على طريق قريضة الزراعي الرابط بين محافظة مهد الذهب والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة عكاظ عن شهود عيان قولهم : إن قائد المركبة «الأب» حاول أن يتفادى الاصطدام بجمال سائبة على الطريق ما أدى إلى انحراف المركبة وانقلابها، والعائلة (من الجنسية اليمنية) مكونة من 8 أشخاص كانوا في طريق العودة إلى المدينة المنورة بعد حضور حفل زواج شقيق المرأة المتوفاة بمدينة بيشة.

وكشف المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة للصحيفة أن طوارئ مستشفى المهد العام استقبل عند الساعة 7 مساء يوم (الجمعة)، الماضي 8 حالات طارئة نتيجة حادثة مرورية على طريق المهد، وصلت عبر هيئة الهلال الأحمر السعودي، إذ باشرت فرق الطوارئ معالجة الحالات فور وصولها وإحالة 3 حالات حرجة منها إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وبين المتحدث أن إحدى الحالات وهي سيدة انتقلت إلى رحمة الله في موقع الحادثة، بينما توفي أحد الأطفال أثناء وصوله طوارئ مستشفى المهد العام، والحالة الثالثة لطفل توفي فور وصوله مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

كما أكد حمودة أنه تمت معالجة 5 حالات أخرى لمصابين في مستشفى المهد العام، إذ تلقى جميعهم الرعاية الطبية اللازمة حتى استقرت حالاتهم الصحية ومغادرتهم المستشفى في اليوم نفسه، بينما بقيت حالة حرجة حتى الآن لاتزال تتلقى الرعاية الطبية الفائقة في مستشفى الملك فهد العام.

يذكر أن طريق قريضة - المهد - المدينة المنورة يعد عالي الخطورة لمرتاديه؛ لضيقه وعدم وجود أكتاف، إذ شهد حوادث دموية من ضمنها وفاة عروس قبل زواجها بأيام وحوادث معلمين ومعلمات وطلاب.