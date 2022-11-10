لصوص يسرقون ميدالية نوبل للسلام من رئيس راحل

المصدر: أ ب

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سرقت ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الرئيس الجنوب أفريقي الراحل إف دبليو دي كليرك من منزله في كيب تاون، حسبما أعلنت مؤسسته أمس الأربعاء.

حصل دي كليرك، آخر رئيس لجنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، على الجائزة بالاشتراك مع نيلسون مانديلا عام 1993 عن دورهما في الانتقال السلمي لجنوب أفريقيا إلى الديمقراطية. أصبح مانديلا أول رئيس أسود للبلاد عام 1994 بعد أن قضى 27 عامًا في السجن.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، تمت سرقة الميدالية من منزل دي كليرك في نيسان، على يد شخص كان يعمل هناك. تم الإبلاغ عن سرقة أشياء أخرى، بما في ذلك مجوهرات.

ظل دي كليرك شخصية مثيرة للجدل في جنوب أفريقيا حتى وفاته عام 2021 وواجه انتقادات بسبب تعليقاته على أن الفصل العنصري ليس جريمة ضد الإنسانية. بيد أنه قدم اعتذارا علنيا عن هذه التصريحات قبل وفاته.