صلى الفجر قبل سقوطه..عائلة حازم الحديدي تكشف سبب وفاته

المصدر: البيان

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رفضت عائلة حازم الحديدي وكيل عدد من لاعبي كرة القدم في مصر فرضية انتحاره برمي نفسه من الطابق العاشر.

وأعلنت الأسرة أن الراحل سقط من شرفة مسكنه بالطابق الـ10 بمنطقة الدقي في الجيزة، تمام الـ6 صباح الأربعاء، إثر اختلال توازنه ولم يلقِ بنفسه ليُنهي حياته.

كما أوضح حسام الحديدي، شقيق وكيل اللاعبين، أن الراحل كان يقف بشرفة حجرة نومه التي تضم شرفة، فاختل توازنه لشعوره بدوران فسقط دون أن يراه أحد.

وتابع أن شقيقه يوم الواقعة أدى صلاة الفجر، مشدداً على أنه لم يفكّر يوماً بالانتحار، خصوصاً وأنه لا توجد دوافع تجبره على ذلك.

في سياق متصل، أوضح محمد سعيد، الصديق المٌقرب للراحل وأحد أقاربه، بأن وكيل اللاعبين قال لشقيقته وخادمة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، اللتين تعيشان معه بالشقة محل الواقعة، إنه ذاهب لمطعم قريب، وعندما لم يجب على اتصالات شقيقته تبيّن أن هاتفه ما زال في المنزل، ما أثار قلق الأخت.

وأشار إلى أن عاملاً بمحل هدايا بالعقار محل الواقعة، اكتشف جثة الراحل بالصدفة، حيث أن مكان وقوعها كان بقرب مخزن محلّه، فاتصل بالعائلة وحضرت الجهات المختصة للتحقيق.

يذكر أن الأوساط المصرية كانت عاشت حالة من الصدمة والحزن الشديد بعد وفاة وكيل اللاعبين المصري الشهير، حازم الحديدي، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق العاشر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وبينما تلقت السلطات بلاغاً بالوفاة، أجرت تحقيقاً فتبين أن الحديدي أقدم على الانتحار.

كما كشفت أن الراحل ألقى بنفسه من الطابق العاشر لمروره بأزمة نفسية، موضحة أن المتوفى يعاني من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة ويخضع للعلاج، وفقاً لتصريحات نقلها موقع "المصري اليوم".

وتبين أن الراحل كان يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته منذ فترة، وأنه حاول التخلص من حياته عدة مرات خلال السنوات الماضية، إلا أن أشقاءه نجحوا في إنقاذه حينها لكنه استغل تواجده بمفرده صباح الأربعاء وقفز من شرفة الشقة.

ويُعد الحديدي البالغ من العمر 55 عاماً من أكبر وكلاء اللاعبين في مصر، أبرزهم محمد الشناوي لاعب الأهلي، ووليد سليمان المعتزل مؤخراً.

وسبق له أن تولى وكالة اللاعبين عصام الحضري وعمرو السولية ومحمد بركات ومحمد ناجي "جدو".