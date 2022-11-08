السلطات السعودية تكشف سر الخلاف بين مطلقي النار في معرض للسيارات

المصدر: البيان

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بعد انتشار فيديو مرئي يظهر تبادل مجموعة من الأشخاص إطلاق النار داخل أحد معارض السيارات في مدينة الرياض واشتعال إحدى المركبات، كشفت السلطات السعودية سر الخلاف بين المتقاتلين وهو المخدرات.

وأعلنت السلطات السعودية القبض على 10 أشخاص في واقعة تبادل إطلاق النار، ويبدو أن المتقاتلين اختلفوا فيما بينهم حول تجارة المخدرات. وذلك بحسب بيان للأمن العام السعودي حيث أشار إلى أن الحادثة وقعت لخلافات بين المقبوض عليهم في الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية متهمين آخرين، وجار استكمال القبض عليهم.

وقال البيان إن "شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على ثمانية مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات، نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى".

وأضاف أنه "بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات".

وأشار البيان على أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، في حين لا يزال البحث جاريا عن متهمين آخرين.