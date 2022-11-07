حالة من كل مليون ولادة .. استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة

المصدر: اعداد- وائل زكير

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نجح أطباء في استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة في الهند، حيث وُلدت الرضيعة وبداخلها الأجنة الثمانية في حالة أكد الأطباء أنها لاتحدث إلا في أقل من واحدة من كل مليون ولادة.

وولدت الرضيعة في مستشفى خاص في منطقة رامجاره ، بولاية جهارخاند في الهند في 10 أكتوبر.

وبحسب صحيفة " ميرور" فقد نقلها والداها إلى المستشفى بسبب مخاوف من إصابتها بورم بسبب تضخم معدتها بشكل غير طبيعي.

ونقل الأطباء الطفلة إلى مستشفى ومركز الأبحاث راني للأطفال في مدينة رانشي بعد إجراء فحص بالأشعة المقطعية يشير إلى إصابتها بورم.

ومع ذلك ، فقد تم التأكيد على أن الطفلة كان لديه جنين داخل جنين (FIF).

وتعد هذه حالة نادرة تحدث عندما يكون واحد أو أكثر من أجنة الفقاريات المشوهة داخل جسم توأمها.

وتم العثور على ثمانية أجنة غير مكتملة النمو في معدة الطفلة ، ويُعتقد أنه أعلى رقم تم العثور عليه عند حديثي الولادة.

وأكد الدكتور محمد عمران أن العملية اكتملت بنجاح واستغرقت ساعة ونصف الساعة.

وتتعافى الطفلة حاليًا وهي في حالة جيدة ، وتعتبر هذه الحالات نادرة للغاية ولا تحدث إلا في أقل من واحد من كل مليون ولادة. وتم تسجيل 200 حالة فقط من التشوه النادر للغاية.