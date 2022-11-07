علماء يبتكرون مادة تغني عن استخدام "المكيف"

المصدر: البيان

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يعمل علماء من جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية على تطوير مادة شفافة يمكن طلاؤها على النوافذ، تعمل على تبريد المباني دون استخدام أي طاقة عن طريق التعلم الآلي.

والبديل الجديد المحتمل لـ "المكيف" يحجب الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء ويشع الحرارة بعيداً عن النافذة، في المدن الحارة والجافة، ويقلل من استهلاك طاقة التبريد بنسبة 31 %، مقارنة بالنوافذ التقليدية.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يؤكد العلماء أن الطلاء يخفض درجة الحرارة داخل المباني، دون إنفاق طاقة واحدة. ويمكن أن يكون الأكثر بياضاً في العالم وأكثر فعالية من تكييف الهواء، ويدعي المهندسون في الولايات المتحدة أنهم صنعوا «الطلاء الأكثر بياضاً حتى الآن».

ويعكس الطلاء شديد البياض، الذي تم تطويره في جامعة بوردو، ما يصل إلى 98.1 % من ضوء الشمس أثناء إرسال حرارة الأشعة تحت الحمراء بعيداً.

والطلاء الموجود في السوق حالياً المصمم لرفض الحرارة يعكس فقط ما بين 80 و90% من ضوء الشمس.