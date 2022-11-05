انتظر عرس ولديه طوال عمره .. فماذا حدث؟

المصدر: البيان

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تحول حفل زفاف شقيقين في محافظة البحيرة المصرية إلى سرادق عزاء حيث توفي والدهما وهو يستقبل ضيوفه.

وحسب ما نشره موقع مصراوي، تعود تفاصيل الواقعة عندما وقف الوالد أمام منزل الأسرة يستقبل ضيوفه، ترحيباً بهم في ليلة زفاف ولديه وهو الحلم الذي بقي ينتظره طوال حياته.

ووسط فرحة عارمة داخل القاعة التي يقام بها حفل زفاف نجليه سقط والد العريسين فجأة دون سابق إنذار ما أشاع حالة من الهلع بين الحضور.

وسارع العريسان بنقل والدهما إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء أخبروهم أن الرجل فارق الحياة.

ونقل أحد أقارب المتوفى عن الأطباء أنه توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أصابته، رغم أنه لم يكن يشتكي من أي أعراض.

وأضاف: «كانت أمنيته أن يزوج ابنيه الاثنين في ليلة واحدة، فتوفي في اليوم الذي انتظره طوال عمره».