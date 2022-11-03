النمل الناري الخطر يغزو اليابان

ت + ت - الحجم الطبيعي



تم العثور على أكثر من 10 آلاف من النمل الناري شديد السمية، بما في ذلك أربع ملكات على الأقل، في حاوية تم نقلها إلى أرض مملوكة لشركة خاصة في مدينة إيبارا، محافظة أوكاياما، غرب اليابان، بحسب وزارة البيئة أمس الأربعاء.

كان هذا أكبر عدد من النمل الناري، المصنف كنوع غريب غاز، تم العثور عليه في حالة واحدة في اليابان حتى الآن، وفق وكالة "جيجي برس".

وقالت الوزارة إنه تم معالجة النمل الناري بالمبيدات الحشرية ولم يتم التأكد من وجود مستوطنة لنمل النار هناك.

تم شحن الحاوية المعنية من مدينة هوشي منه في فيتنام ووصلت إيبارا في 25 أكتوبر عبر هونغ كونغ وفوكوياما بمحافظة هيروشيما غرب أوكاياما.

في يوم الوصول إلى إيبارا، فتح عامل الحاوية ووجد الكثير من النمل فيها. ثم تم إغلاق الحاوية على الفور وأعيدت إلى فوكوياما.