عرض قالب يد الأميرة ديانا في مزاد علني.. وهذا سعره

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعرض مزاد علني قطعة فنية نادرة للأميرة الراحلة ديانا عبارة عن قالب ليدها اليسرى.

ومن المقرر بيع القالب الأسبوع المقبل بسعر 40 ألف جنيه إسترليني، حسبما أفاد موقع مجلة «سيدتي».

وتكتسب القطعة الفنية أهميتها من كونها الوحيدة ليد الأميرة، إذ تم صنعها في حياتها بموافقتها.

وأوضح بيان صادر عن المزاد أنه «يُعتقد أن هذه مجموعة فريدة من نوعها ليد الأميرة ديانا صنعت خلال حياتها بإذنها وتعاون واضح، وبالتالي فهي ذات أهمية وندرة كبيرة».

وسيتم بيع القطعة النادرة مع قطع أخرى من التذكارات الملكية، وقطعة مماثلة من اليد اليمنى لرئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل التي المقرر بيعها بمبلغ يصل إلى 7000 جنيه إسترليني.

وكان النحات أوسكار نيمون قد صنع القطعة الفنية ليد الأميرة من الجبس، أثناء جلوسه في الاستوديو الخاص به في قصر سانت جيمس، بينما كان يعمل على تمثال نصفي للأميرة، قبل وفاته في عام 1985.

ويبلغ طول المصبوب المفصل بدقة 24 سم، وكان مملوكاً في السابق لكارين تشرشل، مساعد نيمون.