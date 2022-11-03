بريطانية تنجب في سيارة أجرة

المصدر: دبي - البيان

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نسمع كثيراً عن حالات ولادة غريبة في مختلف أنحاء العالم، وهذا ما حصل مع البريطانية فرح ككانيندين، حيث استقلت سيارة أجرة في بريطانيا، متوجهة إلى المستشفى من أجل إجراء فحص روتيني لكونها حاملاً.

وأفادت صحيفة «الصن» البريطانية بأن المخاض باغت فرح، البالغة من العمر 26 عاماً، وهي على متن سيارة الأجرة «تاكسي» في مقاطعة باكينغهامشير، وسط بريطانيا.

وبدأ المخاض بعد 5 دقائق فقط من ركوبها سيارة الأجرة في رحلة مسافتها 20 كيلومتراً، حسب «سكاي نيوز».

ووضعت فرح مولودتها في «التاكسي»، وسمتها نايا، وكان سائق السيارة قد أبلغ طاقم المستشفى هاتفياً بحالة الوضع التي تطلب استجابة سريعة.

وبعد أيام، تلقت فرح فاتورة بقيمة تعادل 103 دولارات، قالت الشركة المسؤولة عن سيارة الأجرة إنها تكاليف تنظيف السيارة من عملية الولادة، بالإضافة إلى 34 دولاراً أجرة النقل.

وقالت فرح: «إنها تقر بأنها أحدثت حالة من البلبلة، لكن «من الصفاقة أن يتم تغريمي»».

وأضافت: «لقد كانت أسرع عملية وضع على الإطلاق».

ولفت الأم البريطانية ابنتها بسترتها السوداء، وعندما وصلت إلى المستشفى، أصيبت القابلات اللاتي ينتظرنها بصدمة من المشهد.