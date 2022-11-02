عملية سرقة «هوليوودية» في 60 ثانية

المصدر: دبي - البيان

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شهدت مدينة سان دييغو الأمريكية عملية سرقة تشبه تلك التي نشاهدها في أفلام «هوليوود»، وكان ضحيتها واحد من أكبر المتاجر المركزية بالبلاد.

وقامت مجموعة من اللصوص بتنفيذ عملية على متجر «نوردستروم» الشهير في سان دييغو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وحصلوا على 140 ألف دولار من البضائع وحقائب اليد الفاخرة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، (26 أكتوبر)، في ويستفيلد يو تي سي، وهي منطقة تجارية بالقرب من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، حسب ما أشار موقع «ديلي ميل».

وفي أقل من 60 ثانية، انتزع اللصوص، وعددهم بين 7 إلى 9 أفراد، عشرات الحقائب وغادروا المتجر دون أن يوقفهم أحد.

وقالت الشرطة بعد الواقعة، إن 70 حقيبة تمت سرقتها من المحل، بقيمة تصل إلى 140 ألف دولار.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة مسلحة بأسلحة نارية، لكنهم كانوا مستعدين بسكاكين صغيرة استخدموها في إزالة العلامات من الحقائب بسرعة.