كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن وفرصة لتساقط الأمطار

المصدر: البيان

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تؤثر كتلة هوائية باردة ورطبة على المملكة الأردنية الهاشمية، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع فرصة لتشكل الضباب تتزايد خاصة في المرتفعات الجبلية. بحسب ما أفاد مدير العمليات في موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية أسامة الطريفي.

وأكد الطريفي أن الليالي القادمة سيكون الطقس خلالها باردا وبحاجة إلى ارتداء ملابس أكثر دفئا، مع الإشارة إلى أن الأجواء نهارا تميل إلى البرودة خصوصا في المرتفعات الجبلية.

وأوضح أن الكتلة الهوائية الباردة تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع، مع وجود فرصة لتساقط الأمطار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، إلا أنها لن تكون مستمرة، بل على فترات متباعدة.

وأشار إلى أن المناطق الشمالية تحظى بالفرصة الأعلى من تساقط الأمطار على شكل زخات، تليها المناطق الوسطى والجنوبية، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد.

وبحسب الطريفي فإن الفرصة الأكبر لتساقط الأمطار ستكون اليوم الثلاثاء، ضمن نطاقات جغرافية محددة. وحذر طقس العرب من خطر تشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية الأفقية في المناطق الجبلية والصحراوية الجنوبية في ساعات الصباح الباكر. كما أوصى بضرورة الحذر من خطر تشكل السيول والابتعاد عن مجاري الأودية، وارتداء ملابس دافئة ليلا.