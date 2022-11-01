الصين تطلق "حلم السموات" إلى محطتها الفضائية.. فيديو

المصدر: البيان

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أطلقت الصين مساء اليوم الاثنين الوحدة المعملية "منغتيان" لمحطة الفضاء الصينية، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية

والمحطة الفضاء الصينية هي ثاني موقع فضائي مأهول بشكل دائم في مدار منخفض حول الأرض بعد محطة الفضاء الدولية، التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وتم إطلاق الوحدة منغتيان (حلم السموات)، التي ليس بها طاقم على الصاروخ لونغ مارش 5‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬بي، وهو أقوى صاروخ صيني، في الساعة 03.37 مساء بالتوقيت المحلي (07.37 بتوقيت غرينتش) من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في إقليم هاينان، وفقا لصحيفة "الشعب" الصينية..

وفي أبريل 2021، بدأت الصين في إنشاء محطتها الفضائية، وذلك بإطلاق الوحدة تيانخه، وهي مقر المعيشة الرئيسي لرواد الفضاء. وفي يوليو من العام الجاري، أطلقت الوحدة ونتيان أو "الانطلاق إلى السموات"، وهي وحدة مختبر ستُجرى فيها التجارب العلمية.

ومن المتوقع أن تلتحم منغتيان، وهي وحدة مختبر أيضا ويبلغ وزنها 23 طناً، بمنفذ محوري في طرف من تيانخه في وقت لاحق يوم الإثنين.