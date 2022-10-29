"سبير".. كتاب جديد للأمير هاري يشرح فيه تفاصيل تأثر حياته بوفاة والدته الأميرة ديانا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دار "بنغوين راندوم هاوس" للنشر، أول أمس الخميس، أن الأمير هاري سينشر مذكراته في كتاب بعنوان "سبير" (Spare) في 10 يناير المقبل.

وجاء في تغريدة لدار النشر، بحسب "مونت كارلو": "يسعدنا أن نعلن عن (نشر) قصة دوق ساسكس الأمير هاري الشخصية جدا والقوية عاطفيا".

ووصف الكتاب على الموقع الإلكتروني، الذي خصصته له دار النشر، بأنه نافذة مفتوحة على رد فعل الأمير على وفاة والدته الأميرة ديانا، وكيفية تأثير هذه المأساة على حياته في ما بعد.

وشددت الدار على أن "سبير"، يشكل بفضل "صدقه الصريح (...) عملا مرجعيا زاخرا بالمعلومات (...) والتأمل والحكمة المكتسبة بصعوبة في شأن التأثير الأبدي القوي للحب على الحزن".

وأذهل هاري وزوجته ميغان النظام الملكي البريطاني بابتعادهما عن العائلة المالكة في مطلع العام 2020 وانتقالهما للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أثار ضجة واسعة.