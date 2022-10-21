المصدر: البيان

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تشكل العديد من البحيرات في صحراء تاكلاماكان، أكبر صحراء في الصين، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، بعد أن شهد نهر تاريم في إقليم شينجيانغ أكبر فيضان مائي له.

ويمتد نهر تاريم، أطول أنهار الصين، لمسافة 1,321 كيلومترا، وتعرضت روافده للعديد من الفيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وواجهت السلطات المسؤولة عن الموارد المائية الصينية تلك الفيضانات، بفتح وتشغيل الخزانات والسدود للحفاظ على المياه المجمعة.

وتم تحويل تلك المياه لري أكثر من 42 ألف هكتار إضافي من الحقول الزراعية، بحسب "يورونيوز".

شكلتها فيضانات نهر تاريم.. بحيرات نادرة بين كثبان رمال صحراء في الصين (فيديو)https://t.co/6tByj7UZVy pic.twitter.com/HcsLcagZ7K — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 20, 2022