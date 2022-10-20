الصين تبني خط سكة حديد بعمق 115 متراً في قاع البحر

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شرعت الصين رسمياً في بناء خط سكة حديد شنتشن - جيانغمن عالية السرعة في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى.

تبلغ نسبة الجسور والأنفاق على كامل الخط 98 ٪، منها نفق مصب نهر اللؤلؤ بطول إجمالي يبلغ 13.69 كيلومتر وهو أعمق نفق تحت البحر في الصين. ويبلغ أقصى عمق تحت الماء 115 مترًا، وأقصى ضغط للمياه 1.06 ميجاباسكال، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويقع مشروع النفق في مصب نهر اللؤلؤ بين دونغقوان وقوانغتشو، وبدأ بناؤه في يوليو 2020، كالمشروع المنطلق مسبقا من سكة حديد شنتشن - جيانغمن عالية السرعة.

تشارك اثنتان من آلات الدرع المحلية المصممة خصيصًا "شنجيانغ 1" و" شنجيانغ 2" في الدفع وبناء هذا المشروع الفائق. من بينها، تم رسم "شنجيانغ 1" على شكل الأسد اليقظ، و "شنجيانغ 2" على شكل تنين بحري، اللذان ينتميان إلى ثقافة قوانغدونغ.

يبدأ خط شنتشن - جيانغمن فائق السرعة للسكك الحديدية من شنتشن، ممتداً غربًا عبر دونغقوان وقوانغتشو وتشونغشان وجيانغمن، ويبلغ طول الخط الرئيسي 116 كيلومترًا، ويضم 7 محطات، وتبلغ مدة البناء خمس سنوات ونصف.