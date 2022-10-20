يعود إلى حقبة طريق الحرير.. اكتشاف ميناء قديم في الصين

المصدر: البيان

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أعلن معهد الآثار الثقافية بمقاطعة تشجيانغ الصينية مؤخرًا أن الآثار المكتشفة حديثا في ونتشو، تعود لميناء شومن القديم.

وذكر المعهد بأن الموقع يعد من الحجم الكبير وفي وضع مكتمل وغني بالدلالات، وحقبته الزمنية معلومة بوضوح. ويعد ميناءً مهما للتجارة البحرية بالنسبة للصين منذ عهد أسرة سونغ ويوان، ومحطّة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في طريق الحرير البحري.

يقع موقع ميناء شومن القديم، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية في منطقة لوتشنغ بمدينة ونتشو. وقد تم اكتشافه أثناء أشغال حفر لإنشاء طريق عام بالمدينة في أكتوبر 2021.

وقام معهد مقاطعة تشجيانغ للآثار ومعهد بلدية ونتشو للآثار الثقافية لاحقا، بإجراء أعمال حفر أثرية مشتركة في الموقع، وتمكنا من اكتشاف أطلال وقنوات مائية وأرصفة وطرق معبدة بالطوب وأخرى خشبية، ومبان ذات أعمدة وآبار للمياه وحفرة رماد وغيرها من الآثار القديمة المحفوظة جيدًا، بالإضافة إلى سفينتين غارقتين تم اكتشافهما في الموقع، وكذا آثار مهمة أخرى، مثل أطنان من قطع خزف سونغ ويوان وأشكال مختلفة من الطلاء والخشب.