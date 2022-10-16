السعودية.. العثور على فتاة المزاحمية المتغيبة

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات السعودية العثور على الفتاة المتغيبة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من ذويها مبيناً أنه تم العثور على الفتاة.

وأضاف أنه يجري استكمال إجراءات الاستدلال وفق ما ورد في البلاغ واستكمال الإجراءات النظامية كافة.

شرطة منطقة الرياض: العثور على فتاة تغيّبت من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية. pic.twitter.com/VkVP0uSAFs — الأمن العام (@security_gov) October 16, 2022