78 ألف دولار لجينز «ليفايز» عمره 140 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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عثر الأمريكي مايكل هاريس، الذي يصف نفسه بأنه من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة بتاريخ الجينز، على سروال جينز قديم في أحد المناجم المهجورة بالغرب الأمريكي.

وبعد تحديد عمر السروال، الذي تبين أنه من نوع «ليفايز»، ويعود لثمانينيات القرن التاسع عشر، قرر بيعه في مزاد علني. غير أنه لم يتوقع أن تسير الأمور معه في المزاد بأفضل مما توقع بخبرته، فقد بيع السروال مقابل 78400 دولار، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

وقال مشتري السروال واسمه زيب ستفنسون، إن اكتشاف هذا النوع من الجينز نادر، وخصوصا أنه يتمتع بحالة جيدة نوعاً ما.

ووفق ستفنسون فإن هاريس الذي عثر على السروال، كان قد بحث في أكثر من 50 منجماً مهجوراً، لمدة 5 سنوات، قبل أن يصل لهذا «الكنز»، حسبما ذكرت وكالة «يو بي آي» للأنباء.

جدير بالذكر أن هناك سروالاً من الجينز آخر يعود لنفس الفترة الزمنية، التي ينتمي إليها «الليفايز» الذي عثر عليه هاريس، يعرض في أحد المتاحف في الولايات المتحدة، إلا أنه يعاني من التلف ولا يمكن ارتداؤه.