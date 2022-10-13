اليابان تدمر صاروخاً بعد 7 دقائق من إقلاعه

المصدر: البيان

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قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن محاولتها لإطلاق صاروخ من طراز ”إبسيلون-6“ قد فشلت صباح أمس الأربعاء، حيث أمر صاروخ إبسيلون- 6 بالتدمير الذاتي بعد إقلاعه.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن الصاروخ واجه على ما يبدو مشكلة جعلته غير قادر على الطيران بشكل طبيعي.

وكان الصاروخ ”إبسيلون-6“ يحمل أقمارا اصطناعية قد أطلق من مركز أوشينورا الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان في حوالي الساعة 9:50 صباحًا.

ولكن بعد إطلاق الصاروخ وردت معلومات تفيد بتوقف الإرسال، دون أي توضيح، وهذا أمر غير معتاد في مثل هذه الحالات، لأن الإرسال يستمر عادة حتى الانتهاء من وضع الأقمار الاصطناعية في مداراتها المقررة. وبعد ذلك ظهرت على الشاشة عبارة ”انتهى الإرسال“.

وهذا هو الفشل الأول لسلسلة صواريخ إبسيلون، التي قدمتها جاكسا كطريقة منخفضة التكلفة لوضع أقمار اصطناعية صغيرة في المدار، بحسب موقع "اليابان بالعربي".