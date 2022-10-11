شركة طيران تتعهد بعدم فصل المضيفات الحوامل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، اليوم، أنّ المضيفات لن يُفصلن من عملهنّ في حال أصبحن حوامل، وهو إجراء كان يلقى انتقاداً مستمراً كان طبيب الشركة يعلله بتقرير يفيد بأنّ الأمهات الحوامل عاجزات عن العمل في الرحلات الجوية.

وكان على المضيفات اللواتي يرغبن في العودة إلى عملهنّ بعد الولادة أن يتقدّمن بطلب انتساب جديد إلى الشركة.

أما اليوم، فأصبحت الحوامل العاملات في الخطوط الجوية السنغافورية يحصلن على إجازة أمومة ويمكنهنّ العودة إلى عملهنّ عند انتهاء الإجازة، على ما ذكرت الشركة في بيان.

ويمكن للمضيفات الحوامل أن يطلبن العمل فترة موقتة تمتد بين ثلاثة إلى تسعة أشهر من فترة الحمل في وظائف غير جوية.

وأشار بيان الشركة إلى أنّ "إمكانية العمل موقتاً خارج الطائرات ستعتمد على مدى توافر المضيفة وما إذا كانت تتمتع بالمهارات المطلوبة"، مضيفاً أنّ كل المضيفات اللواتي طلبن نقلهنّ إلى وظائف خارج الطائرة حصلن على الموافقة حتى اليوم.

وقالت المسؤولة في جمعية "أوير" كورينا ليم إنّ هذا القرار يشكل "خطوة تقدمية كبيرة".

ورأت أنّ خطوة الشركة ليست كافية، إذ ينبغي أن تحصل النساء الحوامل بشكل تلقائي على وظيفة خارج الطائرة من دون حاجتهنّ إلى تقديم طلب لإدارة الشركة.