وفاة طفل اختناقاً بعد نسيانه داخل حافلة مدرسية في السعودية

المصدر: البيان

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توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اختناقًا بعد نسيانه في حافلة خاصة مستأجرة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في السعودية من قبل سائق الحافلة ظهر اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة سبق عن المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة من عدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.

وقال الباحص إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأعرب عن تعازي كافة أسرة تعليم الشرقية وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم.