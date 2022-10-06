"يا تنتن يا تنتن".. وزير الطاقة السعودي يستشهد بمسرحية عادل إمام للرد على صحفية

المصدر: البيان

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في معرض رده على صحفي وجه سؤالاً عن مدى تأثير قرار أوبك بخفض الإنتاج على أسواق النفط العالمية، رد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مذكراً بإحدى مسرحيات عادل إمام.

وقال الأمير عبد العزيز: "ما فيه نسب، إذا كان ما له أثر فمعناه كيف يؤثر على التضخم، ما أدري إذا كان مناسبًا أن أذكر مسرحية عادل إمام أم لا، (عندما قال) يا تنتن يا تنتن، يا هذا يا هذا.. يا فيه أثر نحاول قياسه، يا ما فيه أثر وصلى الله على محمد وهادينا". وفقاً لقناة "الإخبارية" السعودية.

رد وزير الطاقة السعودي جاء رداً على سؤال حول قول البعض إن قرار خفض الإنتاج لن يكون له الأثر الحقيقي المأمول لأداء السوق، بينما سيكون أثره طويل المدى على الاقتصادات العالمية بنفس الوقت.

وكانت مجموعة "أوبك+" قررت خلال اجتماعها أمس الأربعاء في فيينا خفض حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم لشهر نوفمبر.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مستشهدا بإحدى المسرحيات: إذا لم يكن لقرار أوبك+ أثر على الأسواق فلن يؤثر على التضخم #الإخبارية pic.twitter.com/deiqjKt6vx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 5, 2022