ظاهرة فلكية "ممتعة" تشهدها سماء مصر اليوم

المصدر: البيان

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تشهد سماء مصر اليوم الأربعاء 5 أكتوبر ظاهرة فلكية جميلة تتمثل في اقتران القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل وحتى غروبها الساعة 1:40 تقريبًا بعد منتصف الليل.

وبحسب الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن شهر أكتوبر الجاري، يشهد حوالي 12 ظاهرة فلكية، يبدأ أولها الأربعاء 5 أكتوبر، وذلك باقتران القمر مع زحل، وتنتهي يوم 27 و 28 أكتوبر باقتران القمر مع النجم الأحمر أنتاريوس (قلب العقرب) عند دخول الليل في السادسة مساء تقريبا لفترة وجيزة من الزمن. وفقاً لموقع "مصراوي".

وأكد الدكتور تادرس أن مشاهدة هذه الظاهرة ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.