« فليبي».. روبوت يمتهن قلي البطاطا

المصدر: (باسادينا ـــ رويترز)

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أصبحت البطاطا المقلية وحلقات البصل التي تقدم مع الوجبات الجاهزة تطهى باستخدام تكنولوجيا فائقة، وذلك بفضل شركة «ميسو روبوتيكس» في جنوب كاليفورنيا. فقد بدأت الشركة في طرح الروبوت فليبي 2، الذي يقوم آلياً بعملية قلي البطاطا والبصل وأصناف أخرى.

تعمل ذراع آلية كبيرة مثل تلك الموجودة في مصانع السيارات، يتم توجيهها عبر الكاميرات والذكاء الاصطناعي، على إخراج البطاطس المقلية المجمدة والأطعمة الأخرى من المبرد وتغمرها في الزيت الساخن، ثم تضع المنتج الجاهز للتقديم على صينية. وتقول شركة ميسو إنه يمكن للروبوت فليبي 2 طهي العديد من الوجبات بوصفات مختلفة في وقت واحد، مما يقلل من الحاجة إلى طاقم لتقديم الطعام ويعمل على تسريع تسليم الطلبات في النوافذ المخصصة لتسلم الطلبات خلال المرور بالسيارة.

وقال مايك بيل الرئيس التنفيذي لشركة ميسو في مقابلة «عندما يأتي طلب ما من خلال نظام المطاعم، فإنه يسجل تلقائياً التعليمات لفليبي». وأضاف بيل «إنه يفعل ذلك بشكل أسرع أو أكثر دقة، مع توفير الثقة والسعادة بشكل أكبر مما يفعله معظم البشر».