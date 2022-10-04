سلحفاة عملاقة بوزن 70 كيلوغراماً تتنزه في شوارع طوكيو.. فيديو

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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يعتني هذا المسن الياباني بهذه السلحفاة الأفريقية وكأنها حيوان أليف.

فقد اعتاد هيساو ميتاني وسلحفاته الأفريقية العملاقة (الملقبة بون تشان) منذ فترة طويلة رؤية الناس يستديرون إليهما وهم يسيرون في شوارع طوكيو، حتى إنه أصبح نارا على علم في حيه.

فمن الصعب ألا يلاحظك أحد عندما تكون بصحبة سلحفاة عملاقة تزن 70 كيلوغرامًا، بحسب موقع (futura.sciences).

تبنى متعهد دفن الموتى، البالغ من العمر 62 عامًا، هذه السلحفاة من متجر للحيوانات الأليفة منذ أكثر من 20 عامًا.

كان طول الحيوان 10 سم فقط؛ أي بطول راحة اليد، ومنحه هيساو اسم Bon-Chan، وأصبح يأخذها في نزهاته اليومية منذ ذلك الحين.

تحب هذه السلحفاة الذهاب للتنزه وتناول الجزر والخس الذي يجلبه لها هيساو والجيران.

ترتدي هذه السلحفاة في الشتاء معطفًا يتكيف مع قوقعتها العملاقة!

وتعد السلحفاة في اليابان رمزا للحظ وطول العمر، وتعتبر حيوانًا ميمونًا يُعتقد أنه يجلب 10000 عام من السعادة.

ويأمل هيساو أن يتبى السلحفاة شخص من حيه في تسوكيشيما عندما يموت.