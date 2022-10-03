تعرّف إلى خدمة "توقير" التي أطلقتها رئاسة شؤون الحرمين الشريفين

المصدر: البيان

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة "توقير".

وسيتم من خلال المبادرة تقديم عدة برامج وخدمات تستهدف فئة كبار السن، يتم من خلالها تسهيل أداء نسكهم والعمل على راحتهم والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم. وفقالً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية لقاصدي المسجد الحرام، والعناية بهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصحية، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم بالمسجد، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر.