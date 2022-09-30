لدغات البعوض غاية إيجاد لقاح جديد للملاريا

المصدر: (دبي ـ البيان)

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في تجربة غريبة نوعاً ما، يسعى علماء أمريكيون لإيجاد لقاح جديد مضاد للملاريا عبر تعريض المشاركين للدغات البعوض بشكل مباشر ومكثف.

وقال شون مورفي، الطبيب بجامعة واشنطن في ورقة بحثية حديثة: «نستخدم البعوض وكأنه حقن صغيرة». ولا يخطط مورفي لتطعيم الجميع باستخدام البعوض، حيث لن تستخدم هذه الممارسة إلا في التجارب السريرية، رغم أن تعريض المشاركين للدغ قد ينطوي على أضرار أخرى، حسب «سكاي نيوز».

وقالت كارولينا ريد، وهي إحدى المشاركات في التجربة، إنها وضعت ساعدها فوق علبة بها ما لا يقل عن 200 بعوضة. وأضافت: «انتفخ ساعدي بالكامل وظهرت به بثور. كانت عائلتي تضحك وتسألني: لماذا تعرضين نفسك لهذا؟».

وتضمنت التجربة 26 شخصاً، ظهرت على بعضهم بالفعل علامات الحماية من الملاريا بعد أشهر. وفي العام الماضي، وافقت منظمة الصحة العالمية على أول لقاح مضاد للملاريا، لكنه فعال بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة فقط. ويتوفى مئات الآلاف سنوياً من جراء الإصابة بالملاريا، ومعظمهم أطفال، إلا أن المرض يهدد نصف سكان العالم تقريباً.