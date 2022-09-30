تلاميذ مدرسة ابتدائية «يأكلون مما يزرعون»

المصدر: دبي ـ البيان

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يزرع الآلاف من المعلمين والتلاميذ في مدرسة مينغده الابتدائية بقرية جينغواي التابعة لمقاطعة يوننان الصينية، ما يأكلونه في ثلاث وجبات، ويدرس التلاميذ مادة المخلوقات في حدائق بنوها بأنفسهم، ويتعلمون الفن الجميل في البيت الأخضر الخاص بالمدرسة.

ويهدف نشاط المدرسة إلى تعزيز التطوير الشامل للتلاميذ من خلال العمل، وفي نفس الوقت توفير مصدر المكونات لثلاث وجبات للمدرسين والتلاميذ في المدرسة.

هذا ما تقوم به مدرسة مينغده الابتدائية على مدار 15 عاماً منذ إنشائها في العام 2008، بحسب صحيفة «الشعب» الصينية.

ويوجد ما يقرب من 150 مو (يساوي مو واحد نحو 0.067 هكتار) من قواعد التعليم العملي في هذه المدرسة الابتدائية الريفية، وهناك أنواع مختلفة من الدواجن والماشية، ويزرع فيها العديد من الفواكه والخضروات. وقال مدير المدرسة لي ينغفي: «الغرض من ذلك هو إخبارهم بمصدر الطعام».

بالإضافة إلى الأرز والتوابل، تأتي مكونات ثلاث وجبات في اليوم لأكثر من 1000 معلم وتلميذ من 150 مو من الأرض. وتُباع اللحوم والخضروات الفائضة في السوق.