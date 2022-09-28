17 قتيلاً في حريق بمطعم في الصين

المصدر: أ ف ب

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لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حريق بمطعم في شمال شرق الصين الاربعاء، بحسب السلطات المحلية.

اندلع الحريق الساعة 12,40 بعد الظهر في مطعم بمدينة تشانغتشون، على ما أعلنت الحكومة المحلية في بيان نشر على منصة ميبو للتواصل الاجتماعي.

وأكد البيان أن عناصر الإطفاء "هرعوا إلى مكان الحادثة" واستكملوا عملية البحث والإنقاذ بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأضاف البيان أن "الجرحى نُقلوا إلى المستشفى للعلاج".

وتجري السلطات التحقيقات لكشف ملابسات الحريق.