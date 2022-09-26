بالفيديو.. قطار مسرع يدهس سيارة شرطة وبداخلها فتاة معتقلة

المصدر: البيان

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وسط صراخ وهياج رجال شرطة فورت ليبتون التابعة لولاية كولورادو الأمريكية، اصطدم قطار مسرع بسيارة الشرطة المتوقفة على سكة القطار وبداخلها فتاة معتقلة ومقيدة اليدين ومحتجزة في المقعد الخلفي للسيارة.

وأظهرت لقطات الفيديو المأخوذة من الكاميرا المثبتة على ملابس رجال الشرطة وهم يتحدثون مع الفتاة العشرينية خلال استجوابها في بلاغ مزعوم حول حادثة عنف وإطلاق نار.

وأصيبت الفتاة بجروح خطيرة في الحادث. وتم وضع الضابط المتورط في إجازة محددة أثناء التحقيق في الحادث.