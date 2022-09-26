كمامة تكشف فيروسات الجهاز التنفسي

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر العلماء كمامة للوجه يمكنها اكتشاف فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة، بما في ذلك الإنفلونزا وفيروس كورونا، في الهواء في القطرات أو الرذاذ، في غضون بضع دقائق.

ويمكن لهذه الكمامة تنبيه مرتديها عبر الهاتف في غضون 10 دقائق إذا كانت مسببات الأمراض المستهدفة موجودة في الهواء المحيط، حسب «روسيا اليوم». وتنتشر أمراض الجهاز التنفسي من خلال الرذاذ المتطايرالذي يطلقه المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس. ويمكن للجزيئات الصغيرة غير المرئية أن تظل معلقة في الهواء لفترة طويلة، ويصاب الناس بالأمراض عن طريق التنفس في مجموعة كبيرة من الجزيئات أثناء تربصها بهم.

واختبر فريق من العلماء في الصين الكمامة في غرفة مغلقة عن طريق رش سائل يحتوي على بروتينات فيروسية على قناع الوجه.

ويحتوي المستشعر على الأبتاميرات (aptamers)، وهو نوع من الجزيئات الاصطناعية التي يمكنها تحديد البروتينات في مسببات الأمراض.