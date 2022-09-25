السجن 10 أعوام لمالك مجموعة النهار الإعلامية في الجزائر

المصدر: أ ف ب

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ثبّتت محكمة استئناف جزائرية، اليوم، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ولوحق أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصاً بتهم "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة" التابعة لمجموعة النهار، و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف" و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة" و"التصريح الكاذب"، بحسب المصدر نفسه.

وقضت المحكمة بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لمصلحة الخزينة العامة.

وكان رحماني قد دين، في مارس 2021، استئنافياً في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.

وحُكم في 15 أكتوبر 2020 على مالك مجموعة النهار بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة "الشروق" ياسين فضيل.