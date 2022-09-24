رجل يستعيد خاتم زواجه بعد 17 عاماً من فقدانه في بحيرة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن رجل من استعادة خاتم زواجه المفقود منذ 17 عاماً في قناة مائية ضخمة لإحدى البحيرات، وذلك قبل أيام فقط من احتفاله بالذكرى السنوية الـ20 لزواجه.

واكتشف "سباح" في إحدى قنوات كولومبيا البريطانية خاتمًا في الماء، وكان في وضع جيد، وقام بتسليمه للشرطة على أمل الحصول على أصحابه.

وأصدرت حينها شرطة بينتيكتون بيانًا تبحث فيه عن صاحب الخاتم الذي عثر عليه في القناة من قبل سباح محلي، مشيرة إلى أن الخاتم محفور باسمي «ستيفاني ونويل».

ولفت البيان الصادر عن الشرطة انتباه والد زوجة نويل نيسن والذي قال بعدها لشبكة «سي بي سي نيوز»: «اتصل بي والد زوجتي. لقد شاهد مقالاً في موقع إخباري آخر فأرسله لي قائلاً، هل هذا لك؟».

واعترف نيسن أنه فقد خاتم زواجه في القناة قبل 17 عامًا. وقال: «لقد ضاع هذا الخاتم منذ فترة طويلة. كنت في حالة صدمة كاملة».

وأوضح أنه وبعض الأصدقاء قضوا يومها نهارهم في القناة، ولم يدرك حتى عودته إلى سيارته أن الخاتم مفقود.

وقال إن الخاتم الذي أعيد إليه رجع في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لزواجه من زوجته ستيفاني، لا يزال في حالة جيدة.

وأبدى الرجل دهشته لحفاظ الخاتم على جودته بعد كل هذه السنوات «لن تصدق مدى جودة شكله بعد 17 عامًا في مياه القناة. كنت سأفكر على وجه اليقين أنه سيتهالك من وجوده في المياه والرمال في كل تلك السنوات التي مرت عليه».