نجاة ركاب مروحية اصطدمت بأسلاك الكهرباء

المصدر: (دبي - البيان)

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نجا أربعة أشخاص بأعجوبة من حادث تحطم مروحية اصطدمت بأسلاك الضغط العالي، في حادثة وثقتها الكاميرات بالبرازيل. وذكرت تقارير إخبارية أن الأشخاص الأربعة هم عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي ونائب رئيس بلدية وشخصان آخران، أحدهما الطيار، وأن تحمّل المروحية للحادثة أسهم في إنقاذ الأرواح.

ويظهر الفيديو الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض قبل أن تصطدم بأسلاك الضغط العالي، حيث تطاير الشرار في السماء، ثم هوت الطائرة على الأرض.

وكانت الطائرة تستعد للهبوط في ملعب كرة قدم قريب في مدينة إنغينهيرو كالداس.