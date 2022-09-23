الخنفساء الأرجوانية.. أيقونة جمال الطبيعة الاستوائية (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقف للحظة لاكتشاف الألوان البراقة لهذا الجمال الطبيعي، الذي تزخر به الطبيعة الاستوائية.

يبلغ طول هذه الخنفساء الصغيرة اللطيفة حوالي 6 ملم وتنتمي إلى جنس الخنافس الورقية البثرية المغلفة 'Chlamisus' من عائلة فرعية من خنافس الأوراق، بحسب موقع "futura.sciences" .

وإذا كان اللون الأرجواني نادرا في الطبيعة، فإنه أيضًا مثال على الثراء الهائل وجمال الطبيعة الاستوائية.