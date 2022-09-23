استنساخ أنثى الذئب القطبي «مايا»

المصدر: (دبي ـــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح باحثون في الصين باستنساخ ذئب القطب الشمالي البري، ويأملون بإمكانية استخدام التقنية الجينية المثيرة للجدل الآن للمساعدة في إنقاذ الأنواع الأخرى المعرضة للخطر.

وكشفت شركة التكنولوجيا الحيوية «Sinogene»، ومقرها بكين، النقاب عن أنثى الذئب المستنسخة، التي أطلق عليها العلماء اسم «مايا»، بمناسبة مرور 100 يوم على ولادتها، حسب «سي إن إن» عربية. وقالت الشركة إنّ «مايا»، عبارة عن جرو رمادي بني اللون بذيل كثيف، وحالة صحية جيدة. وخلال مؤتمر صحفي، عُرضت مقاطع فيديو لـ«مايا» تلعب وتستريح.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية، قال مي جيدونغ، المدير العام لـ«Sinogene»، خلال مؤتمر صحفي: «بعد عامين من الجهود المضنية، قمنا باستنساخ ذئب القطب الشمالي بنجاح، ما يُعتبر أول حالة من نوعها في العالم».

وذئب القطب الشمالي، المعروف أيضًا باسم الذئب الأبيض أو الذئب القطبي، نوع فرعي من الذئب الرمادي، وموطنه الأصلي يقع في منطقة التندرا القطبية العليا، شمال أرخبيل القطب الشمالي في كندا.