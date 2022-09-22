"الذبابة السوداء".. سيارة طائرة بمقعد واحد (فيديو)

المصدر: البيان

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تتناسب "الذبابة السوداء" (BlackFly) على نطاق واسع مع مستقبل التنقل، مثل طائرات eVTOL الأخرى (طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية).

و"الذبابة السوداء" عبارة عن صحن طائر بمقعد واحد فقط، كما لا تتطلب هذه السيارة الغريبة رخصة طيار للبشر العاديين.

ولأنها لا تحتوي على معدات الهبوط، فإن الذبابة السوداء تهبط مباشرة ببدنها.

طائرة "الذبابة السوداء" BlackFly ترى على مدى 40 كيلومترًا وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر / ساعة، وهي سرعة مقيدة من قبل لوائح الولايات المتحدة.

وتؤكد شركة Opener الناشئة في كاليفورنيا أنه سيتم عرض الذبابة السوداء بحوالي 45000 يورو، وهو سعر سيارة رياضة ربعية متعددة الأغراض (SUV)، حسب (futura.sciences).