"بلو غو".. كائن غريب يُكتشف في قاع المحيط (فيديو)

المصدر: البيان

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عثر علماء في قاع المياه قرب منطقة الكاريبي، على مخلوقات مجهولة، أطلقوا عليها اسم "بلو غو".

وقد اُكتشفت هذه الكائنات الكروية الزرقاء خلال جولة استكشافية لمركبة مائية كانت تبث مباشرة، لكن لم يتمكن أي من الباحثين من التوصل إلى إجابة نهائية حول طبيعتها.

والتقطت كاميرا المركبة المسيرة عن بعد العديد من المخلوقات الزرقاء بالقرب من قاع المحيط بسانت كروا، إحدى جزر فيرجن الأمريكية، بحسب "مونت كارلو".

ورجح بعض المراقبين أنها قد تكون نوع من الغلاليات، وهي حيوان بحري على شكل زجاجة، أما البعض الآخر فاعتقد أنها نوع من المرجانيات الناعم أو الإسفنج البحري.

وأكد الفريق أنه سيبدأ عملية مطولة في محاولة لتحديد هذا الكائن الأزرق المحير.