بركان تونغا يثور 8 مرات في يومين

المصدر: أ ف ب

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ثار بركان شمال الجزيرة الرئيسية في تونغا ثماني مرّات في الساعات الـ48 الأخيرة، بحسب جهاز الرصد الجيولوجي التابع للدولة الواقعة في المحيط الهادئ والذي دعا إلى الابتعاد عن البحر الثلاثاء.

ويثور بركان "هوم ريف" Home Reef منذ 10 أيام إذ تخرج منه الحمم البركانية ويتصاعد البخار والرماد في الهواء لمسافة ثلاثة كيلومترات على الأقل.

ويشكّل ثوران "هوم ريف" حاليا خطرا ضئيلا بالنسبة لـ"سكان فافاو وهاباي"، وهما الجزيرتان الأكثر كثافة سكانية في تونغا، وفق ما أفاد بيان لـ"فريق مراقبة البراكين" المتخصص بالرصد الجيولوجي في الجزيرة.

لكن تم رفع مستوى التأهب بدرجة واحدة الثلاثاء مع تسارع وتيرة الثوران.

وصدرت تحذيرات للطيارين بتوخي الحذر لدى المرور في الأجواء القريبة من البركان بعدما تم رفع مستوى التحذير بالنسبة لـ"هوم ريف" إلى الدرجة البرتقالية، أي أقل بدرجة واحدة من حالة الطوارئ.

وصدر تحذير بعدم الإبحار على مسافة أقرب من أربعة كيلومترات من "هوم ريف" والانتباه من الرماد البركاني.

ويعد النشاط زلزالي مألوفا في محيط تونغا، وهي أرخبيل صغير يعد حوالى 100 ألف نسمة يقطنون 171 جزيرة.

وفي يناير الماضي، ثار بركان هونغا تونغا-هونغا-هاباي الذي كان من بين الأقوى في العصر الحديث، بحسب باحثين من جامعة باث.

وشبّه عناصر إغاثة محليون الانفجار الناجم عنه "بقنبلة ذرية" إذ تسبب بأمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 15 مترا أودت بحياة ثلاثة أشخاص ودمرت قرى وضربت أسلاك الاتصالات في تونغا التي بقيت مقطوعة عن العالم لأسابيع.