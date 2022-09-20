العثور على جثة شاب سعودي تاه بالصحراء ومات بجوار مركبته

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات الأمنية التابعة لمركز شرطة عفيف بالسعودية، العثور على جثمان "مفقود عفيف" متوفياً إلى جانب سيارته بعد أن تاه بالصحراء.

وأوضح أحد أقارب "مفقود عفيف" أنه تم العثور على جثمانه متوفيا بجوار مركبته في منطقة صحراوية شرق المحافظة مساء أمس الاثنين.

وكانت أسرة الفقيد قد أعلنت عن فقدانه منذ تسعة أيام بعد أن غادر المنزل مستقلاً سيارته، وتم إبلاغ الجهات المختصة حينها عن ذلك ومناشدتهم البحث عنه.

وعثر على جثمان الفقيد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بعد عمليات بحث استمرت أكثر من يومين.

وقال الحساب الرسمي لفريق إنجاد عبر موقع «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، تم العثور على مفقود عفيف من قِبل الجهات الأمنية متوفى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وقد باشرت الأجهزة الأمنية الموقع، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة من قِبل المحققين والأدلة الجنائية بمركز شرطة محافظة عفيف.