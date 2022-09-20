العثور "قناع جنازة" ذهبي قديم في الصين

المصدر: البيان

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عثر علماء آثار على "قناع جنائزي" ذهبي يعود تاريخه إلى أكثر من 3000 عام في ضريح قديم لأحد النبلاء في مدينة تشنغتشو، حاضرة المقاطعة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة خنان بوسط الصين.

وقال معهد تشنغتشو للتراث الثقافي وعلم الآثار، إن طول القناع يبلغ 18.3 سم، وعرضه 14.5 سم، ويزن حوالي 40 جراماً، وقد تم العثور عليه في ضريح مكتشَف مؤخراً في أطلال مدينة تعود لعهد أسرة شانغ (1600-1046 قبل الميلاد).

وقال هوانغ فو تشنغ، من المعهد المذكور:" إن حجم القناع يعني أنه يمكن أن يغطي وجه شخص بالغ بشكل أساسي".

وتعتبر هذه القطعة الأثرية من بين العديد من القطع الذهبية المكتشفة من الضريح، الذي اكتُشفت فيه أكثر من 200 قطعة كانت مدفونة فيه، بما في ذلك قطع من البرونز واليشم، بحسب وكالة "شينخوا

وتم اكتشاف عدد كبير من القطع الذهبية في موقع أطلال سانشينغدوي المشهور في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، ولكن نادرًا ما كان يُعثر عليها في المواقع الأثرية الثقافية التي تعود لعهد أسرة شانغ في السهول الوسطى.

ويعتقد الخبراء أن النتائج الجديدة يمكن أن تلقي الضوء على طقوس الدفن وثقافة الذهب في عهد أسرة شانغ.