حقيقة ارتباط أنجيلينا جولي بممثل عربي

المصدر: البيان

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انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بخبر زواج نجمة هوليوود أنجلينا جولي بالممثل السوري الشاب سليمان رزق، حيث تصدر هاشتاغ #زواج_سليمان_رزق_و#أنجيلينا_جولي محركات البحث.

ورغم كل هذه الضجة مجهولة المصدر، إلا أن هذا الخبر عار من الصحة، حسب "العربية نت".

وكان سليمان رزق أحدث ضجة كبيرة بعد أن كشف أنه يريد الزواج بأنجلينا جولي.

وشدد الشاب العشريني أنه لا يمزح في طلبه الذي تقدم به عبر حسابه في فيسبوك قبل أشهر.

كما انتقد الفنان الضجة، مؤكداً أن هناك أموراً فنية أهم من هذه النقاط وعلى الجميع العمل لتسليط الضوء عليها.

يشار إلى أن سليمان رزق هو ابن المخرج السوري يوسف رزق من زوجته السابقة الفنانة السورية أمانة والي.