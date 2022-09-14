"الرشتة الجزائرية" سابع أفضل طبق في العالم

المصدر: البيان

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احتل طبق الرشتة الجزائري المرتبة السابعة عالميا، في تصنيف موقع TasteAtlas لأفضل الأطباق في العالم.

وجاء "الرشتة" سابعا عالمياً، ضمن ترتيب أفضل الأطباق لـ 50 دولة ضمن تصنيف "TasteAtlas".

ويعتبر طبق الرشتة من أشهر الأطباق الشعبية في الجزائر، وعادة ما يقدم في المناسبات كاحتفالات الأعياد الدينية، أو في الأعراس والمناسبات الاحتفالية، خاصة في منطقة الجزائر العاصمة).

والرشتة هي نوع من رقائق المعكرونة الطويلة والعريضة تشبه الـ noodles، وتقدم مسقية بمرق اللحم أو الدجاج الأكثر.

ويشبه طبق الرشتة الأنماط الأخرى المعتمدة في المطبخ الجزائري، مثل الكسكسي والتريدة والشخشوخة.

وتم منح المركز الأول لطبق Khao Soi وهو وصفة تقليدية من شمال تايلاند، عبارة عن شوربة مصنوعة من النودلز والدجاج ومزينة بالعديد من التوابل.

أما المرتبة الثانية فعادت لطبق Tonkotsu Ramen الياباني التقليدي، المكون من المعكرونة، ويقدم في مرق أبيض باللحم والبيض، وبصل مفروم وأعشاب نوري البحرية، مع إضافة كمية قليله من شرائح الفطر الأسود.

وعادت المرتبة الثالثة لطبق ميسو رامين الياباني وهو خليط من معجون الفول الحار وبذور السمسم وزيت السمسم، مع مرق الدجاج ومسحوق الفلفل الأبيض.

وجاء في المرتبة الرابعة طبق شويو رامين الياباني، المون من المعكرونة المصنوعة من دقيق القمح والبيض وماء كانسوي.

وحل في المرتبة الخامسة طبق نودلز الدان دان الصينية. وهي وصفة تتكون من نودلز الخضروات واللحم، ونشأت في مقاطعة سيشوان بهونج كونج الصينية، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

وجاء في المرتبة السادسة طبق ياكي أودِن وهو طعام ياباني بطبق أو وعاء واحد، يتكون من عدة مكونات مثل البيض المسلوق، والدايكون “فجل أبيض ياباني” ونبتة الكانجو، وكعك السمك، التي يتم طهيها جميعاً في مرق داشي خفيف بنكهة الصويا.