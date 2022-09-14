الأرض على شفا «تحولات كارثية»

المصدر: (دبي - البيان)

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أظهرت دراسة أن أزمة المناخ دفعت العالم إلى شفا نقاط تحول «كارثية» متعددة؛ وبينت خمس نقاط تحول خطيرة ربما تم تجاوزها بالفعل بسبب 1.1 درجة مئوية من الاحتباس الحراري.

وتشمل هذه النقاط انهيار الغطاء الجليدي في غرينلاند، وانهيار تيار رئيسي في شمال المحيط الأطلسي، وتعطيل الأمطار، والذوبان المفاجئ للتربة الصقيعية. وقال التحليل إنه عند 1.5 درجة مئوية من التسخين، فإن الحد الأدنى من الارتفاع المتوقع الآن، تتحرك أربع من نقاط التحول الخمس من كونها ممكنة إلى محتملة. وأيضاً عند 1.5 درجة مئوية، تصبح خمس نقاط تحول إضافية ممكنة.