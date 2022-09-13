السعودية.. شخص متوفى ينقذ 5 حالات حرجة (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة الملك عبد الله الطبية في السعودية، الثلاثاء، أن حالة وفاة دماغية في المستشفى ساهمت في إنقاذ 5 حالات حرجة، عبر التبرع بأعضائه.

وكتبت مدينة الملك عبد الله الطبية السعودية، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، على حسابها بموقع "تويتر": "حالة وفاة دماغية بمدينة الملك عبدالله الطبية تُنقذ 5 حالات حرجة".

وأوضحت أن الحالات التي جرى إنقاذها هي:

زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام .

زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاما.

زراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاما.

زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاما.

زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاما.