السعودية.. شخص متوفى ينقذ 5 حالات حرجة (فيديو)
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أعلنت مدينة الملك عبد الله الطبية في السعودية، الثلاثاء، أن حالة وفاة دماغية في المستشفى ساهمت في إنقاذ 5 حالات حرجة، عبر التبرع بأعضائه.
وكتبت مدينة الملك عبد الله الطبية السعودية، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، على حسابها بموقع "تويتر": "حالة وفاة دماغية بمدينة الملك عبدالله الطبية تُنقذ 5 حالات حرجة".
وأوضحت أن الحالات التي جرى إنقاذها هي:
زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام .
زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاما.
زراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاما.
زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاما.
زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاما.
#السعودية.. شخص متوفى ينقذ 5 حالات حرجة (فيديو)https://t.co/qfAoGH6Xwm#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/s2mI76JaIx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 13, 2022