تطورات جديدة في قضية أحمد بسام المتهم بالتحرش

المصدر: البيان

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برَّأ القضاء المصري براءة أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش، من تهمة هتك عرض 3 فتيات.

وقررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، قبول استئناف زكي على حكم سابق بحبسه 3 سنوات من تهمة هتك عرض 3 فتيات والقضاء ببراءته، حسبما أفاد موقع «الدستور» الإخباري.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وفيما يلي القصة الكاملة لمراحل تطور القضية:

بداية القصة

في الأول من شهر يوليو عام 2020، نشرت إحدى الصفحات عبر موقع «فيسبوك» تحمل اسم «سيدات مصر»، منشوراً تتحدث فيه عن إنشاء مجموعة من الفتيات حساباً على «إنستغرام»، تمت من خلاله دعوة كل الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش أو الابتزاز أو التهديد من شخص يدعى أحمد بسام زكي، إلى متابعة هذا الحساب من قبل 45 ألف فتاة في اليوم الأول من إنشائه، وتم من خلاله مشاركة 100 فتاة في سرد قصص تعدي المدعو أحمد بسام عليهن.

بيان النيابة العامة المصرية

أصدرت النيابة العامة بياناً عن الواقعة بشأن القضية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشاب، مؤكدةً أن وحدة الرصد والتحليل تفحص البيانات المنشورة للتأكد من صحتها واتخاذ الأمور والإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكد البيان، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم أي بلاغات أو شكاوى رسمية، سوى شكوى واحدة من فتاة تتهم الشاب بالتعرض لها عام 2016.

تعليق الجامعة الأمريكية على الواقعة

أصدرت الجامعة الأمريكية في القاهرة بياناً بخصوص الأخبار المتداولة عن انتماء أحمد بسام زكي إليها، لتؤكد أن الشاب غادر الجامعة عام 2018.

وأكد بيان الجامعة أنها تراعي مثل هذه المسائل، وتكافح من أجل تجنب مثل هذه الأمور من التمييز ومكافحة التحرش، لتؤكد التزامها بالمحافظة على بيئات التعلم والعمل خالية من أشكال المضايقة أو التمييز.

القبض على المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحمد بسام بتهمة التحرش بالفتيات وابتزازهن، وحررت محضراً بواقعة الضبط وعرضت المتهم على النيابة المختصة، للتحقيق معه، عقب رصد وتداول القصص المنشورة ضده والمتعلقة بادعاء فتيات تحرشه بهن، وتم القبض عليه داخل ڤيلا بأحد الكمبوندات.

اعتراف المتهم

أقر أحمد بسام بتعرفه إلى نحو 6 فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها إلى أهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أذيع عنه بمواقع التواصل الاجتماعي.

حكم باتّ

وفي 12 سبتمبر 2021، كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة المصرية لم تطعن على حكم براءة طالب الجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي، في 13 تهمة منها التحرش والتهديد والابتزاز، وكذلك حكم إدانته في 4 اتهامات أخرى بهتك عرض 3 فتيات.

وقال إن براءة أحمد بسام زكي أصبحت من الاتهامات الباتة والنهائية، مؤكداً أنه لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.