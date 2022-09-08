"سقوط جسر لندن".. بروتوكول ما بعد وفاة إليزابيث

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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في ظل الأنباء الواردة من قصر باكنغهام بأن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة إليزابيث، كثر الحديث حول ما سيحدث في حال وفاتها.

أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية وجود خطة واسعة النطاق موضوعة منذ ستينيات القرن الماضي، تحمل اسم "لندن بريدج إز داون" يتم تفعيلها عبر إعلان من رئيس الوزراء، بعد إبلاغه بوفاة الملكة، لتبدأ إجراءات الجنازة الأكثر تفصيلا في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.

وحسب الصحيفة تشمل الخطة 48 إجراء، يبرز منها أن السكرتير الخاص للملكة، السير كريستوفر جيدت، سيكون أول من يعلم بخبر الوفاة، وهو من يتصل برئيس الوزراء لإبلاغه بوفاة الملكة.

بعدها يقوم مركز الاستجابة العالمية التابع لوزارة الخارجية بإخطار 15 حكومة خارج المملكة المتحدة، حيث تتولى الملكة رئاسة هذه الدول، و36 دولة أخرى ضمن الكومنولث، ويتم إبلاغ نقابة الصحفيين، لتنبيه وسائل الإعلام العالمية.

ومن ثم يتم تعليق ملاحظة ذات حواف سوداء على بوابات قصر باكنغهام.

تقوم هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتفعيل "نظام إرسال التنبيه اللاسلكي"، وهو مخصص لموت كبار أفراد العائلة المالكة، وتنشر وسائل الإعلام قصصها وأفلامها ونعيها المعدة مسبقاً. وتبدأ أضواء النعي الزرقاء في الوميض في محطات الراديو التجارية، وسيتحول منسقو الأغاني إلى الأخبار خلال دقائق.

أما مذيعو ومذيعات الأخبار فسيرتدون ملابس وربطات عنق سوداء. وسيعلن الطيارون موتها للركاب الطائرات. كما سيتم إغلاق بورصة لندن.

وفي حال كان وفاة الملكة في الخارج، فإن الرحلة الملكية (طائرة BAe 146 من السرب رقم 32 لسلاح الجو الملكي البريطاني) ستقلع من Northolt مع نعش على متنها.

وذكرت أن نعش الملكة سيحمل على عربة مدفع خضراء يرافقه 138 بحاراً (تقليد يعود إلى الملكة فيكتوريا) ثم يذهب إلى قلعة وندسور، وعندما يتم إدخاله إلى الكنيسة عندها ستتوقف الكاميرات عن البث، وستبقى البلاد في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وقد تدفن الملكة في كنيسة سانت جورج في وندسور أو ساندرينغهام أو حتى بالمورال في اسكتلندا.

يخاطب ولي العهد الأمير تشارلز، الذي سيصبح الملك الجديد، الأمة مساء وفاتها، وستتم طباعة التذاكر لإعلانه ملكاً خلال 24 ساعة، وكاميلا باركر بولز، دوقة كورنوال، ستصبح الملكة كاميلا.

وخلال الأيام التسعة التي تلي وفاتها، ستقام إعلانات طقسية وتجمعات دبلوماسية، وسيقوم الملك تشارلز بجولة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا.

ويوم تتويج الملك تشارلز سيتم إعلانه يوم عطلة وطنية، وستتغير كلمات النشيد الوطني. بينما يوجد بعض الالتباس حول من سيصبح "رئيس الكومنولث"، لأن العنوان ليس وراثياً.