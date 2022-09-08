حنان الأم يخلّص طفلها من براثن النمر

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

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نسمع كثيراً عما يلحق بالأمهات من أذى ومواقف بسبب عاطفة الحنان تجاه أطفالهن، هذا بالضبط ما حصل مع امرأة هندية أنقذت ابنها البالغ 15 شهراً من براثن نمر واجهته بيديها العاريتين، على ما أفاد أمس مسؤول في سلطات ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وقال المسؤول المحلي سانجيف شريفاستافا: إن نمراً يُعتقد أنه ضل طريقه من محمية باندهافغار انقضّ على أرشانا شوداري بُعَيد مغادرتها منزلها مع طفلها البالغ سنة وثلاثة أشهر. وأضاف: إن النمر المهاجم كان يهمّ بعضّ رأس الطفل عندما تدخلت الأم في اللحظة الأخيرة. وواصل النمر هجومه على الأم ونجلها حتى هبّ عدد من سكّان القرية لنجدتهما بعدما سمعوا صرخات الاستغاثة التي أطلقتها الأم، فما كان من الحيوان إلا أن ولّى هارباً إلى الغابة.

وأصيبت الأم بثقب في الرئتين وبجروح في بطنها. فيما أصيب الصبي الصغير بجروح في رأسه تركتها أنياب الحيوان.

وأشار شريفاستافا إلى أن المرأة «أُدخلت المستشفى وتجاوزت مرحلة الخطر وباتت في طور التعافي»، في حين أن «الطفل بصحة جيدة أيضاً».